Spal-Udinese: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Spal-Udinese, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ tutto pronto allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara per Spal-Udinese, gara valevole per la giornata numero 18 del campionato italiano di Serie A. Oggi si gioca il Boxing Day di Santo Stefano, un turno speciale ricco di calcio che ci terrà compagnia fino a stasera con il big match di giornata, Inter-Napoli. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Spal-Udinese. Previsioni della vigilia confermate per quel che riguarda le formazioni ufficiali. Semplici lancia Petagna in attacco da titolare, comporrà il tandem insieme a Floccari. Rientra Missiroli a centrocampo, insieme a Valoti e Schiattarella, mentre saranno Fares e Lazzari saranno gli esterni di. C’è Cionek in difesa nel terzetto con Felipe e Vicari. Nicola retrocede De Paul a centrocampo, c’è Pussetto in avanti insieme a Lasagna. Larsen e D’Alessandro esterni, Opuku, Ekong e Nuytinck il terzetto di difesa.

Spal-Udinese: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Spal-Udinese: formazioni ufficiali

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Floccari, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Nuytinck; D’Alessandro, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Davide Nicola

Spal-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

Diverse assenze per i due tecnici impegnati nella sfida del Paolo Mazza. A centrocampo Semplici deve fare a meno di Kurtic, fermato un turno per squalifica dal Giudice Sportivo mentre in difesa non c’è Djourou. Ecco Vicari insieme a Cionek e Felipe al centro della difesa, mentre potrebbe esserci spazio anche per il ristabilito Missiroli a centrocampo. Titolare in attacco sarà Petagna di fianco a uno tra Antenucci o Floccari. Anche Nicola deve fare i conti con le defezioni, sopratutto per via dell’assenza per squalifica di Valon Behrami. Il tecnico dei friulani potrebbe propendere anche per un arretramento di De Paul a centrocampo insieme a Fofana e Mandragora, lanciando così il tandem Pussetto-Lasagna in attacco. Ballottaggi sulle fasce tra Ter Avest e Larsen con D’Alessandro e Pezzella a giocarsi una maglia da titolare.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna. A disposizione: Poluzzi, Milinkovic-Savic, Bonifazi, Simic, Costa, Dickman, Everton, Valoti, Viviani, Vitale, Moncini, Floccari, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Balic, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, De Paul. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Opoku, Pezzella, Wague, Barak, Pontisso, Lasagna, Machis, Micin, Vizeu. Allenatore: Davide Nicola.

Spal-Udinese, i precedenti del match

Sono undici in totale i precedenti in Serie A tra Spal e Udinese, le due squadre che si sfideranno questo pomeriggio alle ore 18 nella sfida del Paolo Mazza. Tre le vittorie maturate dell’Udinese nei confronti contro la Spal, la prima giunta nel 1951 e poi replicata nel 1955 e nel 1959. L’ultimo incontro in Serie A tra le due formazioni è avvenuto lo scorso campionato, considerando che dal 1968 la Spal non ha più raggiunto nei 49 anni successivi il massimo campionato italiano. Sono sei invece le vittorie della Spal nei match giocati in Serie A contro l’Udinese con il fattore campo a disposizione. Due, infine, i pareggi tra le due squadre.

Spal-Udinese, l’arbitro del match

Per la sfida in programma mercoledì alle ore 18 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara tra Spal-Udinese è stato designato l’arbitro Doveri. Il direttore di gara verrà coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Lo Cicero, mentre Baroni sarà il quarto uomo. Per quel che concerne gli addetti al Var e Avar sono stati designati Pasqua e Mondin.

Spal-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Spal-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.