Spal, ufficiali le date del ritiro: si parte l’8 luglio a Tarvisio

La nuova stagione dei biancazzurri in Serie A Tim 2019/2020 partirà ufficialmente lunedì 8 luglio. La squadra si ritroverà a Ferrara in mattinata per le visite mediche e i test atletici, che proseguiranno il giorno successivo, data della partenza per il ritiro di Tarvisio nelle Alpi Giulie in provincia di Udine, località che da quattro stagioni ospita l’avvio della preparazione pre-campionato. In Friuli-Venezia Giulia, i biancazzurri rimarranno fino al 20 luglio.

Al termine della prima parte di ritiro, vi sarà un breve periodo di riposo e qualche giorno di lavoro a Ferrara. Domenica 28 luglio partirà la seconda parte del ritiro estivo a Valles, nell’area vacanze sci e malghe Rio Pusteria. Nel ritiro bolzanino, organizzato da MSE Group, i biancazzurri lavoreranno fino a domenica 4 agosto.