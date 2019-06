Spal, Vagnati: «Il rinnovo una grande responsabilità» – FOTO

Le parole del direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati, dopo la firma sul rinnovo del contratto. Ecco le dichiarazioni del d.s.

La Spal ha blindato il direttore sportivo Davide Vagnati. Il ds ha firmato il prolungamento fino al 2022 e ha affidato le sue sensazioni, le sue emozioni dopo la firma, a Instagram.

Ecco le sue parole: «L’Ovetto vicino al cuore…un cuore ⚪️🔵! Questo rinnovo per me è, oltre che una grande gratificazione, senso di grande responsabilità. Responsabilità verso il Presidente, la Proprietà e nei confronti della Nostra Gente, la quale ci ha accompagnato in questa Favola, facendo sacrifici e tanti km per starci vicino! To Be Continued ⚪️⚽️🔵».