Spal, Valdifiori in uscita: sfuma l’affare con il Brescia

Il Brescia cerca un nuovo centrocampista centrale e pensa a Mirko Valdifiori della Spal. Al momento però non c’è accordo

Mirko Valdifiori è uno dei giocatori considerati in uscita in casa Spal. Il centrocampista ex Napoli e Torino, rappresentato da Mario Giuffredi, è un obiettivo del Brescia.

Il procuratore però è in rotta di collisione con Massimo Cellino, anche se la questione potrebbe rientrare nei prossimi giorni. Al momento, secondo Brescia Oggi, l’affare Valdifiori-Brescia non s’ha da fare.