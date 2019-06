Spalletti assicura: «La Fiorentina non riuscirà a trattenere Chiesa»

All’indomani della straordinaria prestazione con la maglia dell’Italia, Luciano Spalletti prova a prevedere il futuro di Chiesa

La prestazione di Federico Chiesa con la maglia della Nazionale ha incantato tutti. Una doppietta d’autore che ha lanciato l’Italia verso la vittoria contro la temibilissima Spagna. A Sky Sport è intervenuto Luciano Spalletti, che ha commentato così la prova dell’esterno viola.

«Essendo di qui mi farebbe piacere vederlo ancora con la maglia viola addosso nel prossimo campionato. Così ho la possibilità di andare a vederlo giocare sul campo e non solo in TV. Ma temo che sarà difficile trattenerlo. E’ già pronto per giocare in una squadra che deve ambire a vincere. Alla fine, secondo me, la Fiorentina non riuscirà a trattenerlo».