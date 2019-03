Due diversi retroscena sulla non convocazione di Mauro Icardi per Inter-Lazio di questa sera: Luciano Spalletti avrebbe chiesto all’argentino di parlare alla squadra, ma…

La mancata convocazione di Mauro Icardi per Inter-Lazio di stasera apre nuovamente un caso che sembrava bello che chiuso dopo il ritorno in squadra dell’argentino a seguito di mesi di tensioni e polemiche. L’ex capitano nerazzurro ha saputo di non essere della partita direttamente ieri, nella conferenza stampa in cui Luciano Spalletti ha annunciato la notizia e, nemmeno a dirlo, non l’ha presa per niente bene. Perchè Icardi, sebbene finalmente disponibile, non è stato convocato da Spalletti per il match? Due le versioni che circolano al momento raccontate dal Corriere della Sera ed entrambe riferite ad un episodio, quello dell’altro giorno quando all’attaccante era stato chiesto di fare un discorso di chiarimento ai compagni di squadra per sancire la pace. Discorso che però non c’è mai stato.

Secondo la prima versione Luciano Spalletti avrebbe voluto stanare Icardi ed inchiodarlo alle sue responsabilità chiedendogli di parlare allo spogliatoio («Mauro, vuoi dire qualcosa?»): l’argentino avrebbe però declinato freddamente («Ho già chiarito con lei e la società, non ho nulla da aggiungere», le sue presunte parole). Nella seconda versione invece Spalletti avrebbe voluto semplicemente servire un assist ad Icardi per chiuedere la vicenda con una stretta di mano ai compagni: anche in quel caso però Maurito avrebbe preferito non parlare. In ogni caso, secondo l’avvocato dell’attaccante Paolo Nicoletti, il discorso alla squadra non era nei patti stipulati con l’Inter: da qui la dura reazione di ieri che riapre di fatto il caso. La società però, a differenza del giocatore stesso, era già a conoscenza da un po’ di ore della volontà di Spalletti non convocare Icardi per la Lazio.