Spalletti su Instagram: «L’Inter è l’anti nessuno» – FOTO

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha provato a caricare i suoi in vista dell’impegno di domani sera contro il Genoa

Messaggio social di Luciano Spalletti a poco più di 24 ore dalla sfida tra Inter e Genoa. San Siro è pronto a spingere i suoi eroi, saranno oltre 65mila i tifosi, a pochi giorni dalla sfida contro il Barcellona in Champions League. L’allenatore dell’Inter non vuole sentir parlare di anti-Juve e carica i suoi per la sfida contro il Genoa.

«Non vogliamo essere gli anti di qualcuno, perché a farci da riferimento ci sono i nostri tifosi e la nostra storia! Noi siamo l’Inter» ha scritto l’allenatore nerazzurro sul suo profilo Instagram ufficiale. Dunque, il tecnico nerazzurro, prima di andare a parlare in conferenza stampa per la sfida con il Genoa, ha voluto mettere i classici ‘puntini sulle i’: c’è solo l’Inter che, per blasone e storia, è l’anti nessuno. Parola di Luciano.