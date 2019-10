Spalletti Inter, scontro sulla buonuscita: i retroscena della vicenda che ha fatto saltare il passaggio del tecnico al Milan

Spalletti al Milan, anzi no. La suggestione – al saldo delle reali intenzioni del club rossonero – è stata ben presto bruciata dal mancato accordo del tecnico con l’Inter per la buonuscita riguardo l’accordo tuttora in corso tra le parti.

Spalletti ha infatti richiesto un anno di stipendio, contro l’offerta di soli due mesi da parte dei nerazzurri, per rescindere il contratto in essere. Una domanda che – secondo La Gazzetta dello Sport – non sarebbe stata accolta dai vertici dell’Inter.