Spalletti: «Ecco in cosa non abbiamo fatto bene, ma questa sconfitta non deve toglierci le certezze raggiunte»

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, dopo la sconfitta subita dagli Azzurri in Nations League contro la Francia

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai1 dopo la sconfitta dell’Italia contro la Francia. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Purtroppo è così, quando potresti vivere una serata più tranquilla, poi entri e prendi subito gol. Non siamo stati bravi a rimanere tranquilli, perchè abbiamo provato subito a fare la partita, a forzarla, spendendo tante energie. Poi è un po’ casuale, tutti calci piazzati. Dopo il 2-1 sembrava più in equilibrio, che potessimo gestirla, poi è arrivato quel gol e loro si sono chiusi ed è diventato difficile trovare spazi».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Secondo me quello che ci ha creato più problemi è la non pulizia di gioco come abbiamo fatto altre volte con i centrocampisti e abbiamo permesso loro di chiudersi. Di conseguenza serviva più qualità e fare scelte più difficile nello stretto e non siamo stati bravi a scavare quegli spazi lì».

BILANCIO – «Bilancio positivo, perchè poi abbiamo visto l’impegno dei ragazzi. Ho visto buone cose, però è chiaro che questa sconfitta qualche problema lo crea da un punto di vista di convinzione e sicurezza, ma non deve toglierci quelle certezze che abbiamo acquisito e che anche questa sera le abbiamo fatte vedere».