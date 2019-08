La speranza di Audero: «Voglio replicare quanto fatto l’anno scorso»

In una lunga intervista rilasciata al Secolo XIX, Emil Audero ha parlato degli obiettivi stagionali suoi e della Sampdoria

Grande protagonista della scorsa stagione della Sampdoria, Emil Audero spera vivamente di replicare fedelmente quanto fatto l’anno passato anche in questa nuova stagione. Il portiere blucerchiato parla così sulle colonne del Secolo XIX.

SAMPDORIA – «Ho avuto delle soddisfazioni, ho imparato molto, anche dagli errori. So dove posso e devo progredire, parlo sia di aspetti tecnici del ruolo del portiere, ma anche di situazioni gestionali. Nella prossima stagione mi aspetto di confermare quanto di buono ho fatto nella scorsa e di migliorare tutto il resto».

DI FRANCESCO – «Di Francesco è un tecnico amante del bel gioco, in questo lo definirei stile-Giampaolo. Tra i suoi punti chiave ci sono l’origine del gioco dal basso, l’essere propositivi ma senza accollarsi dei rischi inutili. Perché coraggio e audacia non devono trasformarsi in qualcosa di obbligatorio e di forzato»