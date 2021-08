Spezia, ecco Sher: «Orgoglioso di giocare per le Aquile»

Aimar Sher si è presentato ai tifosi dello Spezia nelle vesti di nuovo calciatore del club aquilotto: le sue prime dichiarazioni

«Sono molto orgoglioso di essere un nuovo giocatore dello Spezia. È una grande opportunità per me e non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia delle Aquile e mettermi alla prova in uno dei campionati più importanti del mondo, facendo del mio meglio per crescere ulteriormente e dare il mio contributo al club».