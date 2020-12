Spezia, Gyasi striglia la squadra: «Dobbiamo svegliarci»

Emmanuel Gyasi ha commentato la prestazione della squadra contro il Genoa

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha commentato la prestazione della squadra nella sconfitta nel derby contro il Genoa. Il calciatore italiano di origini ghanesi, ha strigliato la squadra in vista dell’anno nuovo.

«Siamo partiti bene e abbiamo giocato. Ma in questa categoria, appena sbagli, vieni punito; dobbiamo darci una sveglia e dobbiamo farlo in fretta. Ora ci riposiamo, ma a gennaio dovremo iniziare con cattiveria e determinazione il nuovo anno. Sono contento di essere riuscito a fare l’assist per Nzola, ma non è bastato per prendere i tre punti. Avrei preferito fare un assist decisivo per la vittoria. Ora però non ci buttiamo giù, ma continuiamo a lottare dalla prossima partita».