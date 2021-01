Spezia-show a Roma, Italiano: «Grande approccio, periodo positivo» – VIDEO

Grazie alla vittoria per 4-2 sulla Roma, lo Spezia si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia. Queste la parole del tecnico Italiano

«Il lavoro porta dei frutti. Oggi c’erano tanti debuttanti, una formazione che non aveva mai giocato insieme e penso che l’approccio sia stato straordinario. E’ normale soffrire contro una squadra contro la Roma. Va dato merito a questi ragazzi per aver vinto in questo modo».