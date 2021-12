Spezia, Thiago Motta: «Credo che alla squadra manchi un po’ il controllo del gioco»

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra forte, poi è vero che in certi momenti per la loro qualità ci hanno costretto dietro quando riuscivano a giocare come sanno. Però abbiamo comunque preso un punto, e dobbiamo guardare alle cose positive che sono tante ed altre che dobbiamo cambiare».

COSA MANCA ALLA SQUADRA – «Credo che alla squadra manchi un po’ il controllo del gioco. Abbiamo una squadra di qualità, ma nei recuperi in squadre come il Sassuolo è normale che una squadra che vuol avere tanto possesso ci lascia degli spazi. Ed è lì che dobbiamo essere più bravi e tranquilli palla a terra, portandoci tutti insieme in avanti».