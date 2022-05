Spezia, Thiago Motta: «Siamo stati forti, ma l’Atalanta è fortissima»

L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato dopo la partita contro l’Atalanta

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa contro lo Spezia.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra non facile da affrontare, che attacca con tanti uomini, ha fisicità. Abbiamo cercato di rimanere compatti, uniti, non aprire spazi, perché loro hanno giocatori come Pasalic che dalla seconda linea si inseriscono».

ATALANTA FORTISSIMA – «Con il secondo gol la partita è cambiata, l’Atalanta non si ritira indietro mai. Abbiamo anche avuto una buona occasione di cui non abbiamo approfittato. Oggi si è vista una squadra forte, l’Atalanta, e una fortissima a tenere la partita per tanto tempo, come noi. Abbiamo creato anche occasioni che avremmo potuto sfruttare in modo migliore. Siamo dispiaciuti per il risultato, perché cerchiamo sempre la vittoria».

SCONFITTE – «La quarta sconfitta di fila non dipende dal rilassamento. Abbiamo affrontato squadre forti che fanno il calcio che serve per andare in Europa. Ci sono poi tanti dettagli, tanti episodi che possono andare da una parte e dall’altra. Da inizio stagione abbiamo una sola idea, un obiettivo, e continueremo così fino all’ultima giornata. Non faccio conti, non sono bravo in matematica, esiste solo il lavoro quotidiano. Affrontiamo una partita alla volta, abbiamo un giorno per recuperare energie: da martedì penseremo all’Udinese».