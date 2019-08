Spezia, ufficiale: Scuffet è un nuovo giocatore delle Aquile

Spezia, ufficiale l’arrivo di Simone Scuffet dall’Udinese: il portiere arriva in prestito. Il comunicato della società ligure

Colpo tra i pali per lo Spezia. I liguri ufficializzano l’arrivo di Simone Scuffet dall’Udinese. Il comunicato della società: «Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con l’Udinese Calcio per l’arrivo in maglia bianca, a titolo temporaneo con diritto di riscatto in favore del Club di via Melara, del portiere Simone Scuffet».

«Già estremo difensore delle selezioni nazionali U17, U18, U19, U20 e U21, Scuffet è ora pronto a difendere la porta delle Aquile!».