Spinazzola, il retroscena: «A gennaio potevo lasciare la Juve»

Leonardo Spinazzola, esterno della Juventus, ha parlato dopo la vittoria col Torino svelando un retroscena sul mercato

Leonardo Spinazzola poteva dire addio alla Juventus nel corso del mercato di gennaio. E’ lo stesso giocatore a confermare le indiscrezioni circolate alcuni mesi fa. Di ritorno dall’infortunio al crociato, l’ex Atalanta era pronto a fare le valigie per provare a giocare con maggiore continuità ma alla fine ha prevalso la sua voglia di lottare e di riconquistarsi la maglia della Juventus.

Ecco le sue parole a J Tv dopo la gara con il Torino in cui ha sfornato un meraviglioso assist a Ronaldo: «Nel secondo tempo è stato diverso, c’era più spazio per puntare l’uomo. Il mio rendimento? L’ho detto a tutti, a gennaio potevo andare via, ho scelto di rimanere per giocarmela e il tempo mi ha dato ragione. L’assist a Ronaldo? Io ho solo messo un pallone in mezzo, ha fatto tutti lui. Ronaldo mi ha detto di continuare così e di spingere sempre».