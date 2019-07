Spinazzola Roma: certezze e dubbi con Paulo Fonseca

Leonardo Spinazzola è uno dei rinforzi della Roma. Analisi tattica di pregi e difetti dell’esterno ex Juventus

Oggi Leonardo Spinazzola è molto più un’ala che non un terzino. Partecipa poco alla prima costruzione, si alza subito in avvio di azione e incide soprattutto in avanti, dove il suo essere ambidestro dà molta imprevedibilità nel dribbling.

Nel calcio di Paulo Fonseca, un centrocampista si abbassa tra i due difensori centrali mentre i terzini scappano in avanti. Sotto questo aspetto, Spinazzola sembra poter essere un profilo consono per il portoghese. Tuttavia, le squadre di Fonseca difendono a 4, un qualcosa a cui Spinazzola non è abituato. Bisognerà quindi lavorare su di lui dal punto di vista difensivo.