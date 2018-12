Chiellini e Pastore attori, spot Dazn per Juve-Roma con finale a sorpresa – VIDEO

Juventus-Roma, Chiellini e Pastore come Rocky per lo spot Dazn che presenta la sfida della 17ª giornata di Serie A

Juventus-Roma è l’incontro clou della giornata numero 17 del campionato italiano di Serie A 2018/2019, lo spot Dazn creato per l’occasione diventa virale. I protagonisti del video creato dalla piattaforma che detiene tra le altre le gare del sabato sera in esclusiva sono Giorgio Chiellini e Javier Pastore, inscenando un simpatico spot a mo’ di Rocky.Il finale è tutto da ridere, con il celebre grido «Adrianaaa» di Stallone replicato dal Flaco giallorosso, che si vede spuntare a sorpresa un ospite speciale a casa. Proprio lui, Adriano, l’ex Imperatore di Roma e Inter.

La gara verrà trasmessa in esclusiva su Dazn sabato 22 dicembre 2018 alle ore 20.30, anticipo serale della giornata numero 17 del campionato italiano di Serie A 2018/2019. La Juve ha bisogno di un punto per laurearsi campione d’inverno con due turni di anticipo, mentre la Roma vuole dare continuità ai tre punti ritrovati in campionato contro il Genoa. I giallorossi, rinfrancati dall’esito dell’urna di Nyon con il Porto agli ottavi di finale Champions, fanno visita alla capolista del campionato che agli ottavi di coppa sfiderà il temibile Atletico Madrid di Diego Simeone.