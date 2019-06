Sprocati Verona, tutto fatto: accordo vicino con il Parma. L’esterno si trasferirà all’Hellas in prestito, con diritto di riscatto

Si avvicina sempre di più il passaggio di Mattia Sprocati all’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno del Parma sarebbe ad un passo dai veronesi, neo promossi in Serie A.

L’accordo con i ducali prevederebbe un prestito, con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo nel caso in cui l’Hellas raggiunga la salvezza. Bel colpo in entrata per gli scaligeri.