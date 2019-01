Squalifica Gattuso: il tecnico sanzionato per aver offeso l’arbitro

Squalifica Gattuso: il tecnico rossonero è stato squalificato per una giornata per aver offeso l’arbitro Banti in attesa della premiazione

Non c’è pace per il Milan. Oltre la sconfitta contro la Juve, costato il primo trofeo stagionale ai rossoneri, e alle squalifiche per la partita di lunedì contro il Genoa di Calabria, Romagnoli (entrati in diffida) e Kessiè (espulso); il Diavolo dovrà fare a meno anche del proprio allenatore. Già, perchè il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Gennaro Gattuso reo di aver contestato con fare minaccioso il direttore di gara nonchè per avere successivamente, rivolto all’Arbitro parole offensive ed insinuanti.

Per questo motivo il Milan che lunedì affronterà il Genoa alle 15 sarà ridotto all’osso: senza tre giocatori, senza allenatore e probabilmente senza Higuain.