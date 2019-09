Squalifica Koulibaly: ecco perché il Napoli non farà ricorso in seguito ai due turni di stop comminati al difensore

Il Napoli non farà ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di squalificare per due giornate di campionato il difensore centrale Koulibaly. Reo, secondo il referto arbitrale, di insulti al direttore di gara in Napoli-Cagliari di domenica.

Il club, anzi, secondo La Gazzetta dello Sport multerà il difensore per il comportamento tenuto sul terreno di gioco. Anche per dare il segnale forte allo spogliatoio: chi sbaglia, paga.