Squalifica Lautaro, l’attaccante dell’Inter rischia una stangata: potrebbero essere tre i turni di stop dopo l’espulsione col Cagliari

Rischio stangata per Lautaro Martinez. Il finale concitato di Inter-Cagliari, infatti, potrebbe costare molto caro all’attaccante, che di certo non sarà a disposizione per la prossima trasferta di campionato con l’Udinese.

Ma il match della Dacia Arena potrebbe non essere l’unico senza l’argentino per i nerazzurri. Quasi scontato che la squalifica sia di almeno due turni ma, secondo quanto ripota La Gazzetta dello Sport, esiste la concreta possibilità che lo stop si estenda a tre giornate. Con Lautaro a rischio, oltre che per il derby, anche per l’importante scontro dell’Olimpico contro la Lazio.