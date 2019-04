Il giudice sportivo si esprimerà oggi sul calcio di Mario Mandzukic ad Alessio Romagnoli in Juventus-Milan sabato: con la prova tv il croato rischia 4 giornate di squalifica

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il giudizio definitivo su Mario Mandzukic in relazione alla condotta tenuta sabato scorso durante Juventus-Milan. L’attaccante bianconero, nel corso dei minuti finali del match, ha scalciato violentemente Alessio Romagnoli: l’episodio, che è sfuggito agli occhi dell’arbitro Michael Fabbri (finito al centro delle polemiche rossonere per l’intera direzione di gara), potrebbe essere oggetto di prova tv, come richiesto ieri dal procuratore federale Giuseppe Pecoraro. Va prima di tutto valutato però se – ha spiegato pure il designatore arbitrale Nicola Rizzoli – il calcio di Mandzukic non sia stato valutato senza concedere sanzione alcuna già in precedenza dal VAR: soltanto in tale eventualità allora il giudice sportivo potrebbe effettivamente esprimersi.

Il croato rischia comunque grosso: per condotta antisportiva la sanzione è di quattro giornate di squalifica, anche se ci sarebbero da valutare pure le possibili attenuanti, come quelle mostrate ieri da un video, circolato pure sui social, relative ad un presunto fallo da gioco (una trattenuta violenta) subito pochissimi secondi prima di cadere a terra e scalciare Romagnoli proprio da Mandzukic per mano di Krzysztof Piatek.