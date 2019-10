Squalifica tolta a Mazzarri: la FIGC fa ricorso

Sta diventando una telenovela quella tra Mazzarri e la FIGC in merito a quanto accaduto nel match contro il Parma

Sembra non avere mai una fine la storia della squalifica di Walter Mazzarri nel match del Torino contro il Parma. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti la FIGC ha fatto ricorso alla decisione della Corte d’Appello di trasformare la squalifica in un cartellino giallo.

Secondo la Federcalcio rappresentata da Gravina non si è tenuto conto di un aspetto fondamentale: il 15 luglio 2019 è stato emanato il nuovo Disciplinary Code della Fifa. Secondo il codice la squalifica è automatica anche per gli allenatori espulsi dal campo, non solo per i giocatori. Per questo motivo quindi la FIGC ha fatto ricorso, l’udienza è fissata per martedì 15 ottobre.