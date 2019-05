Squinzi: «Sarà difficile fare un favore al Milan. Il Sassuolo poteva avere 15 punti in più!»

Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo e grande tifoso del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’ultima partita di campionato

Se il Milan vuole entrare in Champions dovrà contare anche sul Sassuolo di Giorgio Squinzi, pregando che possa fermare l’Atalanta. Ed è lo stesso patron neroverde a mettere le mani avanti: «Sarà molto difficile fare un favore al Milan. L’Atalanta è una grande squadra con il morale alle stelle».

Sulla stagione della sua squadra: «Non sono soddisfatto. Potevamo avere 15 punti in più e combattere anche noi per le zone alte della classifica. De Zerbi? Mi piace ma deve curare di più la fase difensiva. Babacar? Non mi convince».