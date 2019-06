È ufficiale, Srna torna allo Shakthar: ecco cosa farà

Dopo essersi ritirato, Srna torna allo Shakthar, dove entrerà nello staff tecnico. Ecco precisamente cosa farà l’ex Cagliari

Adesso è ufficiale: Srna si ritira dal calcio giocato e lascia il Cagliari per far ritorno in Ucraina. L’ex terzino entra a far parte dello staff tecnico dello Shakthar, unendosi a Luis Castro, nuovo allenatore.

L’ex terzino croato ha giocato nel club ucraino per 15 anni, dal 2003 al 2018. La presentazione si terrà venerdì 21 giugno alle ore 15:00 insieme a quella del nuovo tecnico Castro.