Stadio Artemio Franchi: uno degli impianti più suggestivi italiani che ospita le gare interne della Fiorentina dal 1931

Lo Stadio Artemio Franchi di Firenze è uno degli impianti più importanti del territorio italiano, sede delle partite casalinghe della Fiorentina. La struttura venne progettata sul finire degli anni ’20 dagli ingegneri Pier Luigi Nervi e Gioacchino Luigi Mellucci, ad eccezione dell’ingresso che venne ideato dal direttore dei lavori Alessandro Giuntoli, su richiesta del marchese Luigi Ridolfi da Verrazzano. Lo stadio venne costruito in sostituzione dell’aeroporto del capoluogo toscano di Campo di Marte, ormai dismesso da mesi. I lavori, iniziati nel 1930 proseguiti in due fasi diverse, terminarono dopo sei mesi nel giugno del 1931. L’impianto venne inaugurato con il nome di Stadio Giovanni Berta, uno squadrista fascista fiorentino ucciso 10 anni prima, il 13 settembre 1931 con la partita tra Fiorentina e Admira Vienna, vinta 1-0 dai toscani. Il nuovo impianto con una capienza di 45mila persone, ancora in fase di costruzione durante la partita inaugurale, fu completato nei mesi successivi, divenendo uno dei più belli del paese e scelto per i Mondiali del 34 insieme ad altri 7 stadi. Uno dei tratti suggestivi del progetto è la Torre di Maratona che si erge a circa metà del perimetro dello stadio.

L’impianto divenne subito la casa della Fiorentina, la quale lasciò lo Stadio Velodromo Libertas utilizzato nei primi 5 anni dalla sua fondazione. Al termine della Seconda Guerra Mondiale e con la caduta del regime fascista lo stadio prese il nome di “Comunale”. Nel corso degli anni successivi, lo stadio ampliò la sua capienza portandola fino ad oltre 70mila posti, ma dopo alcuni incidenti, lo stadio ridusse la sua capienza sino a circa 50mila tifosi. Come per molti impianti italiani, il Comunale venne ristrutturato e rinnovato per i Mondiali che si disputarono nell’estate del 1990 in Italia. Durante l’opera di restyling venne eliminata la pista di atletica e ridotta la capienza della struttura che passò agli attuali circa 46mila posti a sedere. Dopo i Mondiali, nel 1993 lo stadio venne intitolato allo storico dirigente sportivo della Fiorentina, nonché presidente della FIGC e della UEFA, Artemio Franchi, scomparso 10 anni prima

Lo Stadio Artemio Franchi ritenuto uno degli stadi più suggestivi italiani, con uno dei sistemi drenanti migliori d’Europa, ospita diverse gare di altri sport come baseball, atletica leggera e rugby. Nello stadio si sono svolti anche concerti molto importanti a livello internazionale ed il primo artista ad esibirsi sul prato del Franchi fu Elton John nel 1973.

Come raggiungere l’Artemio Franchi e dove parcheggiare

Lo Stadio Artemio Franchi si trova in Viale Manfredo Fanti 4 nel quartiere di Campo di Marte a nord-est di Firenze. Ecco come arrivare e dove parcheggiare:

IN TRENO: Se si vuole raggiungere lo stadio con il treno, una volta arrivati alla stazione di Santa Maria Novella, si dovrà un ulteriore treno e scendere alla stazione di Campo di Marte, che dista circa 400 metri dallo stadio. Inoltre una volta raggiunta la stazione di Santa Maria Novella si può usufruire delle linee autobus 7, 17 o 20 e scendere a Campo di Marte.

IN AEREO: Lo stadio può essere raggiunto anche arrivando all’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. L’aeroporto, posto a pochi kilometri dal centro del capoluogo toscano, è collegato con la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella da uno Shuttle Bus. Una volta arrivati alla stazione ferroviaria si può proseguire con il treno o con l’autobus.

IN AUTO: Per raggiungere lo Stadio Artemio Franchi percorrendo l’autostrada Milano-Napoli (A1) bisognerà imboccare l’uscita autostradale Firenze Sud. In seguito proseguire percorrendo interamente il viadotto di Varlungo Marco Polo e seguire le indicazioni per lo stadio.

La fermata più vicina è quella di Firenze Campo di Marte (400 metri dallo stadio): all’uscita della stazione percorrere Largo Gennarelli fino al semaforo. Per chi arriva alla fermata di Firenze Santa Maria Novella, prendere un treno che si dirige verso la stazione Campo di Marte.

Parcheggi auto e pullman in occasione delle partite

Nonostante l’area circostante lo stadio, durante le gare, divenga a sosta limitata (ZCL), nei pressi dell’impianto di Firenze vi sono aree dove poter parcheggiare. Ecco le vie in cui si trovano le aree del parcheggio:

via Lungo Affrico

via Mannelli

viale Mazzini

Settori Stadio Artemio Franchi e Mappa

Lo stadio Artemio Franchi di Firenze è suddiviso in numerosi settori che determinano anche il costo del biglietto. Questi sono: il Parterre (la zona più vicina al campo di gioco posta lungo tutto il perimetro del campo), le due Tribune (Coperta e Maratona), le due Curve (Ferrovia e Fiesole, quest’ultima appartenente ai tifosi della Fiorentina) ed il settore ospiti. Ecco la mappa dello stadio (i vari settori sono divisi per costo del biglietto):

Parterre

Tribuna coperta

Tribuna Maratona

Curva Ferrovia

Curva Fiesole

Settore ospiti

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per assistere alle gare casalinghe della Fiorentina possono essere acquistati online utilizzando la piattaforma Ticketone o sul sito della società. Inoltre sono disponibili presso una ricevitoria convenzionata . Per ogni partita la società Viola offre diversi vantaggi, soprattutto per bambini, famiglie e studenti. I costi variano in base alla squadra affrontata dai toscani, al settore e all’importanza della gara in programma. I prezzi dei biglietti variano dai 15 ai 170 euro.

Alberghi e Bed & Breakfast vicino all’Artemio Franchi

Vicino lo stadio del capoluogo fiorentino vi sono diversi hotel o B&B dove i tifosi possono pernottare. Oltre alla zona nei pressi dello stadio, essendo quest’ultimo collegato molto bene con il centro, i sostenitori possono recarsi per pernottare anche in altre zone di Firenze. Ecco i B&B e gli HOTEL vicino allo Stadio Artemio Franchi: