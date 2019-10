Stadio Inter e Milan: «La sola alternativa è farlo a San Siro»

Oggi rappresentanti di Inter e Milan hanno incontrato la commissione al Comune di Milano per parlare del nuovo stadio

«La sola alternativa per i club è un nuovo San Siro a San Siro» hanno spiegato i rappresentanti di Inter e Milan in commissione al Comune di Milano nell’incontro previsto per lo stadio.

Mark Van Huuksloot, responsabile del progetto dell’Inter e Domenico Barile, consulente del Milan, hanno spiegato che i club: «vogliono investire 1,2 miliardi di euro per realizzare uno stadio di qualità superiore e rigenerare un’area oggi non valorizzata, con evidente beneficio per il territorio comunale, maturando oneri pari a 81 milioni di euro. L’aumento degli spazi premium non sacrifica in alcun modo l’obiettivo primario di uno stadio per tutti, dalle famiglie, alle tifoserie organizzate, e che offre a tutti un’elevata qualità di esperienza. I club non hanno intenzione di portare i biglietti, oggi accessibili a tutti, a dei livelli non sostenibili. I Club sono consapevoli che sia necessaria la massima armonizzazione e integrazione dei progetti che comporranno una nuova parte della città. Per questo sono pronti ad avviare un dialogo costruttivo con le proprietà delle aree limitrofe, una volta ottenuto per il progetto dello stadio il pubblico interesse»