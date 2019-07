Stadio Lecce, restyling al Via del Mare: come procedono gli interventi

Stadio Lecce, restyling in corso al Via del Mare: come procedono gli interventi alla struttura ed i prossimi passi amministrativi

Lavori in corso al Via del Mare. Dove il Lecce sta operando un massiccio restyling per “sistemare” la propria tana in vista della prossima Serie A. Lavori necessari, ma non sufficienti secondo il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani. «Per iscrivere la squadra in Serie A abbiamo fatto interventi tecnici funzionali, ma la nostra idea è di non fermarci. Perché vogliamo presentarci con uno stadio adeguato alla Serie A che dia una bella immagine del territorio: ci sono misure di rispetto minimo per i nostri tifosi, come i bagni ad esempio, che non sono criteri fondamentali per iscriversi ma di civile convivenza».

Poi un passaggio sugli aspetti politici della questione. «Nessun intervento è possibile se non si allunga il rapporto con l’amministrazione, l’attuale convenzione scade fra due anni. Io ho parlato col sindaco e ho raccolto in maniera ufficiosa una disponibilità a sederci e allungare la convenzione, cambiarne alcune condizioni gravose e trasferire in capo al Lecce il tema della manutenzione straordinaria».