Stadio Roma, nuovi contatti tra società e Comune: le novità sull’iter che potrebbe portare ad un nuovo impianto

Novità sul fronte stadio a Roma. Entro l’inizio della prossima settimana, infatti, il Comune – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – invierà alla società giallorossa la bozza della Convenzione Urbanistica in vista dei lavori.

Resta il nodo della contestualità tra la realizzazione delle opere pubbliche in capo allo stesso Comune per favorire l’accesso alla struttura e l’apertura del nuovo impianto, che il club vorrebbe evitare per la difficoltà nel portare avanti di pari passo i due progetti.