Staff Giampaolo, il preparatore dei portieri del Milan sarà un ex Serie A

Staff Giampaolo, il preparatore dei portieri del Milan nella prossima stagione sarà un volto noto della Serie A

Definito l’allenatore, per il Milan è adesso il momento di comporre lo staff tecnico. E quindi ufficializzare i collaboratori che, nella prossima stagione, lavoreranno gomito a gomito con Marco Giampaolo.

Un tassello delicato, in questo senso, riguarda il preparatore dei portieri. Ruolo per il quale si era vociferato a lungo di Abbiati, che avrebbe avuto il benestare anche di Maldini. Ruolo che, invece, ricoprirà con ogni probabilità Luigi Turci, che non ha rinnovato il proprio accordo con la Sampdoria dopo l’addio di Giampaolo alla panchina dei blucerchiati.