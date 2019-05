Stam ricorda: «Ronaldo il fenomeno? Il più forte che ho affrontato» – VIDEO

Jaap Stam ricorda i duelli con Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo. Lodando le qualità del fenomeno brasiliano

Un grandissimo difensore che parla di uno degli attaccanti migliori della storia, anzi, il migliore. Parola di Jaap Stam che, intervistato da DAZN, si è lasciato andare in questa confessione.

Per avversari, compagni di squadra e giornalisti Ronaldo il Fenomeno è un attaccante irraggiungibile per classe e potenza, ma sentirlo dire da Stam riveste un’ulteriore investitura di grande pregio per l’ex Inter.