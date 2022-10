Stankovic Sampdoria, incontro in corso: le ultime sulla trattativa

Stankovic Sampdoria, incontro in corso tra le due parti: le ultime sulla trattativa con l’allenatore serbo

Salvo clamorosi colpi di scena, Dejan Stankovic sarà il nuovo allenatore della Sampdoria.

Il vicepresidente blucerchiato Antonio Romei sta trattando in queste ore con Fali Ramadani, agente del tecnico, per trovare l’accordo. Nel frattempo, il tecnico serbo è in arrivo a Milano per la firma fino al 2023 con opzione per un altro anno in caso di salvezza.