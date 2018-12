Fiorentina-Juventus: il gol è bandito?

La sfida tra viola e bianconeri è anche quella tra le migliori difese della Serie A: incredibilmente la Fiorentina finora ha subito soltanto un paio di gol più della Juventus in 13 giornate

Fiorentina o Juventus, di là non si passa: il big match tra gli eterni rivali viola e bianconeri rischia di essere la tipica partita da 0 a 0, almeno stando alla statistica. Tanto la Juve che la Fiorentina possono infatti vantare una difesa bunker, almeno in questa prima parte di campionato: da una parte la squadra di Massimiliano Allegri che, confermando una tendenza ormai già nota negli ultimi anni (anche se solo parzialmente lo scorso anno), ha subito appena 8 gol in 13 giornate di campionato. Dall’altra invece quella di Stefano Pioli che finora ha subito 10 gol in totale in altrettante giornate: un dato che, nel caso specifico dei viola, sicuramente stupisce molto più di quello scontato riguardante l’attuale capolista.

La Fiorentina viaggia infatti a medie punti non eccellenti ad oggi ed è ferma con 18 punti (meno della metà della Juve, che ne ha 37) al decimo posto in campionato. Nonostante questo però i toscani, di fatto, possono vantare la stessa integrità difensiva dell’Inter, una delle antagoniste allo Scudetto (anche gli uomini di Luciano Spalletti hanno subito finora solo 10 gol in campionato), assestandosi immediatamente dietro alla formazione di Allegri per gol subiti fino ad oggi. La differenza è probabilmente tutta nella capacità di far gol nei momenti cardine dei match: se la Juve ha segnato finora 28 gol in Serie A (miglior attacco finora), la Fiorentina è ferma a 18. Un po’ poco per i viola, specie si di fronte hai la difesa meno perforata e il miglior attacco in trasferta in Italia.