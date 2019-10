Stellini: «Sensi recuperato per il Borussia? Dobbiamo valutare» – VIDEO

Al termine della gara tra Sassuolo e Inter il vice di Conte, Stellini, fa chiarezza sulle condizioni di Sensi

Una gara che poteva diventare molto complicata quella di ieri per l’Inter di Conte che alla fine ha battuto il Sassuolo per 4-3. Al termine del match il vice Stellini è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Domani (oggi, ndr) cercheremo con le giuste precauzioni di portarlo a condizioni ottimali per poter giocare partite importanti come quella contro il Dortmund. Lo valuteremo domani ma i primi 70 minuti della squadra sono stati di grande valore, complimenti a chi ha giocato al suo posto. Negli ultimi 15 minuti è una questione di lucidità e non solo di uomini».