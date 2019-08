Stipendi Roma 2019/2020: i guadagni netti annuali dei calciatori giallorossi. Il più pagato è Edin Dzeko, in coda c’è Fuzato

Quando prenderanno di stipendio i giocatori della Roma nella stagione 2019/2020? Stipendi Roma 2019/2020: nella rosa a disposizione di Paulo Fonseca il giocatore più pagato resta Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Lupa qualora dovesse concretizzarsi lo scambio con Icardi più soldi con l’Inter: per il bosniaco 4 milioni e mezzo di euro a stagione netti.

Sul podio dei giallorossi più pagati seguono l’argentino Pastore, che guadagna 3 milioni e mezzo netti all’anno, e il francese Nzonzi, terzo con 3,1 milioni. Compensi importanti anche per Schick e il nuovo arrivato Spinazzola (2 milioni e mezzo di stipendio netti annui per entrambi). In fondo alla graduatoria ci sono il turco Under e il giovane difensore Bianda, che percepiscono uno stipendio di 800 mila euro all’anno, e il giovane portiere brasiliano Fuzato, che chiude la speciale classifica con 500 mila euro di guadagno.

Fra i nuovi arrivati, dopo Spinazzola troviamo Veretout con 2,3 milioni, seguito a stretto giro da Diawara (2,2 milioni). Un gradino più in basso l’ex atalantino Mancini e l’estremo difensore spagnolo Pau Lopez (2 milioni di euro).

Stipendi Roma 2019/2020

Dzeko – 4,5 milioni di euro

Pastore – 3,5 milioni

Nzonzi – 3,1 milioni

Schick – 2,5 milioni

Spinazzola – 2,5 milioni

Veretout – 2,3 milioni

Diawara – 2,2 milioni

Juan Jesus – 2,2 milioni

Mancini – 2 milioni

Pau Lopez – 2 milioni

Kolarov – 2 milioni

Gonalons – 2 milioni

Perotti – 1,9 milioni

Fazio – 1,7 milioni

Florenzi – 1,7 milioni ​​

​​ Kluivert​ – 1,5 milioni

Cristante – 1,4 milioni

Santon – 1,3 milioni

Coric – 1,3 milioni

Lorenzo Pellegrini – 1 milione

Mirante – 0,9 milioni

Under – 0,8 milioni

Bianda – 0,8 milioni

Fuzato – 0,5 milioni

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali