Stipendi Sampdoria 2019/2020: i guadagni netti annuali dei giocatori blucerchiati. Guida Quagliarella, chiude il giovane Stijepovic

Quanto guadagneranno di stipendio i giocatori della Sampdoria di Eusebio Di Francesco in questa stagione? Stipendi Sampdoria 2019/2020: il più pagato fra i blucerchiati è il bomber Fabio Quagliarella, capocannoniere dell’ultima Serie A, che guadagnerà 1,2 milioni di euro. Dietro di lui si piazzano sul podio lo svedese Ekdal e l’uruguayano Ramirez, entrambi con un milione e 100 mila euro.

In fondo alla graduatoria troviamo due giovani, il centrocampista montenegrino Stijepovic e il difensore francese Leverbe, di ritorno dall’esperienza in prestito con il Cagliari (60 milioni all’anno per entrambi). Non sono noti al momento i dati di ingaggio degli ultimi arrivati del calciomercato estivo 2019, da Maroni a Thorsby, passando per Chabot e Leris.

Stipendi Sampdoria 2019/2020

Quagliarella – 1,2 milioni di euro

Ekdal – 1,1 milioni

Ramirez – 1,1 milioni

Colley – 0,95 milioni

Sala – 0,9 milioni

Jankto – 0,8 milioni

Caprari – 0,75 milioni

Vieira – 0,75 milioni

Barreto – 0,65 milioni

Murru – 0,65 milioni

Audero – 0,55 milioni

Linetty – 0,5 milioni

Regini – 0,5 milioni

Bereszynski – 0,45 milioni

A. Ferrari – 0,4 milioni

Leverbe – 0,06 milioni

Stijepovic – 0,06 milioni

Murillo ?

Chabot ?

Maroni ?

Leris ?

Bonazzoli ?

Thorsby ?

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali