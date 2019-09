Stipendi Udinese 2019/2020: i guadagni netti annuali dei friulani. In cima alla classifica il centrocampista Mandragora

Quanto guadagneranno di stipendio i giocatori dell’Udinese di Igor Tudor nella stagione 2019/2020? Stipendi Udinese 2019/2020: precisando che non sono noti al momento i valori degli ingaggi dei nuovi arrivati Jajalo, Rodrigo Becão, Walace, Sema e Okaka, al vertice della speciale graduatoria si conferma il centrocampista Rolando Mandragora con 1 milione e 200 mila euro annui.

L’italiano è tuttavia tallonato dal macedone Ilija Nestorovski, che ingaggiato a costo zero dopo il fallimento del Palermo, prenderà 1 milione di euro netti più bonus all’anno. Terzo gradino del podio, a pari merito, per il centrocampista ivoriano Seko Fofana e la punta argentina Ignacio Pussetto, che guadagnano entrambi 500 mila euro all’anno. In coda alla graduatoria il difensore olandese Bram Nuytinck con uno stipendio di 100 mila euro.

Stipendi Udinese 2019/2020

Mandragora – 1,2 milioni

Nestorovski – 1 milione + bonus

Fofana – 0,5 milioni

Pussetto – 0,5 milioni

De Paul – 0,45 milioni

Lasagna – 0,45 milioni

Musso – 0,4 milioni

Teodorczyk – 0,4 milioni

Troost-Ekong – 0,35 milioni

Stryger-Larsen – 0,35 milioni

Samir – 0,35 milioni

Barak – 0,25 milioni

Nicolas – 0,25 milioni

Ter Avest – 0,25 milioni

Opoku – 0,2 milioni

Nuytinck – 0,1 milioni

Jajalo – ?

Rodrigo Becão – ?

Walace – ?

Sema – ?

Okaka – ?

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali