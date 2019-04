Marco Storari può tornare alla Juventus. L’ex portiere sarà un nuovo membro della dirigenza bianconera

Ritorno alla Juventus per Marco Storari? L’ex portiere della Juventus, secondo di Gigi Buffon nel corso della sua esperienza bianconera, ha lasciato ottimi ricordi in casa Juve e avrebbe mantenuto buoni rapporti con la dirigenza. Secondo quanto riferito da Radio Sportiva, Storari potrebbe tornare molto presto alla Juventus.

Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, per l’ormai ex portiere sarebbe pronta una nuova avventura. L’ex numero 12 bianconero potrebbe diventare un nuovo membro della dirigenza della Juve. L’ex juventino era anche ad Amsterdam per la sfida Champions tra Ajax e Juventus.