Stramaccioni, futuro in Iran? Lo vuole l’Esteghlal

Andrea Stramaccioni potrebbe presto diventare il nuovo allenatore dell’Esteghlal, squadra iraniana di Teheran

Si potrebbero aprire le porte dell’Iran per Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore di Inter e Udinese ha ricevuto una grossa offerta dall’Esteghlal, squadra di Teheran, uno dei tre club più vincenti del Medio Oriente, due volte vincitore della Champions League Asiatica.

La proposta del club persiano, come riporta Gianluca Di Marzio, è di tre milioni in totale per due anni con opzione per il terzo anno: Stramaccioni si è preso un paio di giorni per dare la risposta finale. L’obiettivo del club iraniano è di tornare ad alzare un trofeo dopo che l’ultimo risale alla stagione 2012/2013.