Suarez può mettersi due medaglie al collo quest’anno, mica da poco: Europa League e Champions League

Denis Suarez è il centrocampista attualmente all’Arsenal che, in una sola stagione, potrebbe portare a casa Champions ed Europa League. Com’è possibile? Il giocatore,di fatto, era tesserato col Barcellona ed è poi stato girato ai Gunners nel corso dell’attuale stagione.

Suarez ha collezionato ben due presenze in Champions con i blaugrana e altrettante in Europa League con la casacca degli inglesi. Tanto basterebbe allo spagnolo per mettersi le due medaglie al collo.