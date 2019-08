Strinic Spal, i ferraresi pensano al terzino svincolato dal Milan

Strinic Spal, i ferraresi sul mercato pensano al terzino svincolato dal Milan come rinforzo per la rosa di Semplici

Strinic è in cerca di una nuova avventura. Dopo la risoluzione del contratto con il Milan, club con il quale non è mai sceso in campo causa di problemi di salute, il terzino croato è ora a tutti gli effetti uno svincolato.

Al quale, in primo luogo, si era interessato il Parma, pista però sfumata visto l’arrivo in Emilia di Pezzella. Per Strinic, allora, nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi Spal.