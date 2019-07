Sturridge ritrova il suo cane: tutto è bene quel che finisce bene

Sturridge ritrova il proprio cane: gli era stato rubato due giorni fa in California. Grazie all’appello sui social ha ricevuto aiuto

Un’avventura che non si augura neanche al peggior nemico. È quella vissuta da Daniel Sturridge, giocatore attualmente svincolato. Il fatto che ancora non abbia una squadra non è stato certo il pensiero principale dell’attaccante, a cui due giorni fa era stato rapito il cane. I ladri hanno sfondato le finestre della sua villa in California, prelevando in maniera ovviamente il legale l’indifeso volpino, Lucky Lucci.

Per fortuna, nella giornata di ieri, l’allarme è rientrato. Poiché il cagnolino è tornato tra le braccia del proprio padrone che, attraverso i social, ha provato a “intenerire” i rapinatori. Non senza aver promesso una larga somma di denaro, ovvero 30mila sterline. Cifra consegnata alla polizia che a sua volta l’ha fatta avere a chi ha riportato il piccolo Lucky. Tutto è bene quel che finisce bene, e per l’amore del proprio cane si può rinunciare anche a somme del genere.