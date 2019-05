Su Mario Rui c’è anche il Toro, ma la concorrenza è agguerrita

L’agente di Mario Rui annuncia la volontà del giocatore di lasciare il Napoli, il Toro è una delle tante pretendenti al portoghese

«E’ giusto che Mario Rui cambi aria per quello che si è creato attorno a lui a livello ambientale, e le squadre che lo desiderano non mancano, a partire da Milan, Roma e Torino». Con queste parole Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha di fatto sancito l’addio del lusitano al Napoli, inserendo anche il Toro fra le possibili destinazioni. Walter Mazzarri ha chiesto al presidente Cairo un esterno sinistro e un centrocampista offensivo come necessità primarie per rinforzare la squadra, e il portoghese è la prima opzione per la corsia mancina.

Riuscire ad accontentare il tecnico livornese non sarà però semplice, perché la concorrenza per arrivare a Rui è folta ed agguerrita. Oltre a Milan e Roma, sul mancino ci sono infatti alcune squadre straniere, pronte a soddisfare le richieste del Napoli. Il sogno di Mario Rui è però quello di tornare in patria, a vestire nuovamente la maglia del Benfica campione di Portogallo. Il Toro è però pronto a fare uno sforzo importante pur di arrivare all’ex Empoli, ritenuto l’elemento ideale per completare il reparto degli esterni. Con De Silvestri, Aina e Ansaldi Mario Rui formerebbe infatti un quartetto di assoluto livello. Walter Mazzarri col suo arrivo avrebbe a disposizione una batteria di laterali di assoluta garanzia, sia dal punto di vista numerico che tecnico.

Un eventuale approdo in Europa del Toro dalla porta di servizio potrebbe agevolare non poco la trattativa. Una partecipazione alle manifestazioni continentali garantirebbe difatti ai granata introiti in grado di essere più competitivi sul mercato. Inoltre gli stessi giocatori sarebbero maggiormente attratti dal progetto della società, facilitando una possibile fumata bianca. Di contro una terza competizione a cui partecipare obbligherebbe il Toro a garantire una rosa più profonda Mazzarri, rendendo necessari un numero maggiore di rinforzi di qualità.