Super League, non solo El Shaarawy: la top 5 degli italiani in Cina

Super League, non solo El Shaarawy: la top cinque dei calciatori italiani che sono approdati nel campionato cinese

El Shaarawy si prepara a sbarcare in Cina, allo Shangai Shenhua, firmando un contratto monstre da 13 milioni di euro a stagione. L’attaccante della Roma non è il primo italiano a sbarcare in Cina: ecco la top 5 dei calciatori azzurri nel campionato cinese.

DAMIANO TOMMASI – L’ex centrocampista della Roma è stato il primo italiano ad andare in Cina, nel 2009 al Tianjin Teda;

ALESSANDRO DIAMANTI – Nel febbraio del 2014 Alino lascia il Bologna, e firma con il Guanghzou Evergrande, allenato da Marcello Lippi;

GRAZIANO PELLÈ – Dopo gli Europei 2016 in Francia, finiti malamente con l’errore dal dischetto contro la Germania, Pellè vola in Cina, allo Shandong Luneng;

GABRIEL PALETTA – L’ex difensore di Milan e Parma si trasferisce in Cina nel 2018: firma per lo Jiangsu Suning, salvo poi lasciare dopo 27 presenze;

EDER – Il partner d’attacco di Graziano Pellè agli Europei del 2016, approda in Cina nell’estate 2018, firmando con lo Jiangsu.