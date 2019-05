La Spal ha disputato una grande stagione. Un +7 in classifica rispetto allo scorso anno, a una giornata dal termine

Grande campionato per la Spal, trascinata da un super Petagna. Lo scorso anno fu Antenucci il mattatore della formazione allenata da Leonardo Semplici, quest’anno invece il bomber è stato l’ex Atalanta.

Una grande annata per la formazione spallina che ha fatto registrare un +7 in classifica rispetto a un anno fa, a una giornata dal termine del campionato. Un grande risultato per gli estensi che mirano al 10° posto.