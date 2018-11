Il Superclasico potrebbe disputarsi al Bernabeu di Madrid: la rivelazione arriva direttamente dalla Spagna e c’è già l’ok di Conmebol e Real Madrid

Dopo la candidatura di Marassi a Genova, ecco un’altra città pronta ad ospitare il Superclasico di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors: si tratta di Madrid. Le due argentine, infatti, potrebbero giocare al Bernabeu. Lo scoop arriva dalla trasmissione El Chiringuito de Jugones, che ha spiegato come ci sia già l’ok da parte della Conmebol. Tutto, però, dipenderà dalla decisione del Tribunale della commissione disciplinare Conmebol, infatti, il Boca Juniors ha chiesto la vittoria tavolino dopo gli incidenti. Secondo As, sarebbe stata la stessa Fifa a contattare la Federazione spagnola per organizzare l’evento e le trattative sarebbero già a buon punto.