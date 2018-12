Superclasico, sfilata di vip al Bernabeu: da Messi a Dybala fino a Zanetti

Il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors si giocherà stasera al Santiago Bernabeu: numerosi i vip che parteciperanno al super evento

Alle 20.15 il mondo del calcio si fermerà a Madrid, quando al Santiago Bernabeu si affronteranno River Plate e Boca Juniors per il ritorno della finale di Copa Libertadores. All’andata finita 2-2 è seguita la terribile vicenda che ha coinvolto i giocatori xeneizes in trasferta in casa dei Millonarios che ha segnato il rinvio del Superclasico. Ma stasera l’unico pensiero sarà il calcio e la sfida avrà una cornice di pubblico impressionante, nonostante non si giochi in Argentina.

Numerosi saranno i vip inviati al Santiago Bernabeu. Icardi è stato invitato, ma difficilmente parteciperà vista l’imminente sfida con il Psv, al contrario di Messi. La pulga argentina ha prenotato addirittura un palchetto di 12 posti per assistere alla sfida con parenti e amici. Non si perderanno la sfida neanche altri argentini come Paulo Dybala, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Fabian Ayala. Con loro anche Pablo Simeone, al fianco dei suoi Griezmann e Godin, mentre assenti illustri saranno Diego Maradona e Cristiano Ronaldo. Presente Infantino al fianco del presidente della Conmebol Alejandro Dominguez.