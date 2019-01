Supercoppa Italiana, l’esultanza social della Juventus – FOTO

Da Chiellini a Cristiano Ronaldo, passando per Allegri: ecco l’esultanza social della Juventus per la conquista della Supercoppa Italiana.

Grazie a un gol nella ripresa di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha vinto l’8ª Supercoppa Italiana della sua storia. La conquista del trofeo è stata degnamente festeggiata dai bianconeri, oltre che negli spogliatoi del King Abdullah Stadium di Gedda, sui social network. «Festeggiamo insieme il primo trofeo della stagione! – ha commentato CR7 su Twitter, postando un’esultanza di gruppo – Forza ragazzi, avanti così».

Anche Giorgio Chiellini, pilastro della difesa della Vecchia Signora, ha scelto una foto di gruppo: «SuperJuve!!! – ha commentato – Avanti così!!!». «Una in più – ha scritto invece Paulo Dybala in spagnolo, sempre su Twitter, postando una sua foto con il trofeo fra le braccia – Campioni». Immancabile anche il tweet di Massimiliano Allegri, come il tecnico livornese fa solitamente dopo ogni gara. «Una coppa che a volte ci era sfuggita per preparare al meglio le sfide di questo 2019!», ha twittato l’allenatore bianconero postando una foto che lo ritrae mentre bacia il trofeo appena conquistato.

Festeggiamo insieme il primo trofeo della stagione! Forza ragazzi, avanti cosi #finoallafine pic.twitter.com/5UbknCGLur — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 16, 2019

Una Coppa che a volte ci era sfuggita per preparare al meglio le sfide di questo 2019! #juventus #supercoppa 🇮🇹🇸🇦⚪️⚫️ 🏆 pic.twitter.com/Li9FaoN0Cn — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) January 16, 2019

